Une réunion préparatoire du prochain sommet de la CEDEAO Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest et la CEEAC Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale se tient à Lomé depuis ce 10 juillet. Les experts des deux régions vont plancher sur la paix, la sécurité, la stabilité, la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent ; un défi majeur que partagent les deux régions frontalières.

Cette réunion conjointe des experts des deux régions sur la paix a pour but de lutter efficacement contre la radicalisation et l’extrémisme violent. L’Afrique centrale et l’Afrique de l’ouest ont en partage des frontières terrestres et maritimes commune le long desquelles vivent les populations très proches sur le plan ethnolinguistique. Cette proximité géographique, socioculturelle voir économique fait que les 2 régions partagent également les mêmes vulnérabilités et les mêmes problématiques sécuritaires. Les experts à cette rencontre vont faire des propositions aux actions concrètes. Il sera proposé aux ministres un projet de déclaration sur la paix, la sécurité, la stabilité et la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent.

Elie AGBA GNADAO