La table ronde du plan national d’aménagement des corridors de l’UEMOA se tiendra en mai prochain à Abidjan. Au Togo, en prélude à cet évènement, les acteurs impliqués ont tenu une réunion préparatoire pour être au même degré d’information et surtout susciter la participation active du secteur privé et des partenaires techniques et financiers togolais à ce projet. Ce plan directeur appuyé par le Japon vise à promouvoir 4 corridors logistiques Abidjan, Accra, Lomé et Ouagadougou.

Les itinéraires Abidjan-Lagos, Abidjan- Ouagadougou, Accra-Ouagadougou et Lomé-Ouagadougou, 4 corridors de l’espace de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine qui dispose depuis janvier 2018 de leur plan directeur d’aménagement de croissance validé en Afrique de l’ouest. Dans la perspective de mobiliser les ressources pour la mise en œuvre des projets prioritaires programmés de ce plan, l’UEMOA annonce une table ronde en mai 2019 à Abidjan. A quelques semaines de cette date butoir, au Togo la commission veut susciter la participation active des acteurs locaux à ce projet.

7 projets prioritaires sont inscris dans le plan directeur dans l’aménagement des corridors pour la croissance en Afrique de l’ouest avec pour finalité le bien être de la population. Le plan directeur des 4 corridors a été élaboré par l’UEMOA avec l’appui de la coopération Japon-Togo à travers l’agence japonaise de coopération internationale JCA.

Robert KPOTOGBE