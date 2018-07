Le ministère de l’action sociale, de la promotion de la femme et de l’alphabétisation à organisé ce 11 juillet à Lomé une rencontre d’échange en prélude à la 56ème édition de la commémoration de la journée de la femme Africaine célébrée chaque 31 juillet. L’objectif de cette rencontre est de présenter aux participants les activités que le ministère se propose de réaliser à l’occasion de cette fête et de recueillir les observations et contributions afin de faire de cette journée un évènement national réussi. Le thème retenu pour cette année est « femme élection et paix pour un développement durable ».

Elie AGBA GNADAO