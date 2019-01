Après 12 mois d’activité, la préfecture du golfe fait le bilan, relever les forces et les faiblesses pour mieux continuer les travaux. La revue annuelle est présentée aux chefs traditionnels et au personnel de la préfecture.

Beaucoup de réalisations ont été enregistrées en 2018 notamment l’ouverture des voix publiques, l’assainissement de la ville de Lomé, et l’établissement des actes de naissances aux démunies. Il est question au cours de cette revue annuelle de la préfecture du Golfe de faire le bilan, relever les forces et les faiblesses pour mieux structurer les actions à venir. Cette revue annuelle est présentée aux chefs traditionnels et le personnel de la préfecture du Golfe.

Bien que des initiatives ont été prises par la préfecture du Golfe pour le développement, de la paix et de la prise de conscience en matière de l’entretien des édifices publics, beaucoup reste encore à faire. La préfecture du Golfe entend corriger les manquements, faire davantage pour l’épanouissement des populations et le développement du pays.

Antoinette HOMAWOO-VOVOR

Elie AGBA-GNADAO