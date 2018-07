La revue annuelle des réformes politiques, programme et projet communautaires des Etats membres de l’UEMOA est à sa 4ème édition. La cérémonie d’ouverture s’est déroulé ce 16 juillet à Lomé et il s’agira pendant 3 jours pour les experts de l’union et les nationaux de relever les résultats atteints, les difficultés auxquels les Etats sont confrontés, apporter des solutions idoines afin d’améliorer la compétitive de nos économies et permettre aux populations de l’union de bénéficier des fruits de l’intégration régionale.

Institué en 2014 afin de favoriser l’accélération de l’application des reformes politique, programme et projet communautaire au sein de l’union, la revue annuelle de l’UEMOA qui se tient à Lomé avec les acteurs concernés doit dégager les avancés en matière de transposition et d’application des reformes communautaires, d’identifier et d’anticiper des facteurs pouvant constituer un goulot d’étranglement question de donner une plus forte impulsion politique au processus d’intégration régional dans l’espace UEMOA.

Pour le directeur de cabinet du ministère de l’économie et des finances, l’édition 2017 a révélé une amélioration de l’état général de la mise en œuvre des reformes dans l’union avec un taux moyen de 62%.

Elie AGBA GNADAO