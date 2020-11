SCAN TOGO CELEBRE LA JOURNEE AFRICAINE DE LA SECURITE ROUTIERE

SCAN TOGO, filiale de Heidelberg Cément a célébré en différé à travers une conférence de presse, la journée Africaine de la sécurité Routière ce vendredi 27 novembre 2020. Sur le site de la production de clinker, l’usine a saisie l’occasion pour présenter aux hommes de médias, son système de management mis en place depuis un moment pour assurer non seulement, la sécurité de se transporteurs sur la route, mais aussi celle des populations.

Plaques de haute visibilité fixée à l’arrière des camions, port de masque, d’épis et de ceinture de sécurité, système de géolocalisation intégré au tableau de bord, avec caméras de surveillance. C’est un système de management sécuritaire mis en place par SCAN TOGO, et qui prend en compte tous les détails. Que ce soit sur le site ou en dehors, la sécurité est ici une priorité, afin de prévenir au maximum, les accidents sur les routes Togolaises.

« Nous avons commencé ce projet 2019-2020, et bien avant cette période-là, nous avons des accidents mortels allant de 5 à 10 dans le cluster. Mais de nos jours, il n’y a presque plus d’accident mortel. Il y a des patrouilles que nous avons postées un peu partout sur le corridor pour suivre le comportement des chauffeurs sur les voies » a laissé entendre Isaac kodjo AMENOUGLO, transport manager de SCAN TOGO.

Le plan d’action sécurité routière mis en branle ici, est expliqué au journaliste une fois sur le site.

« Nous avons créé ce que nous appelons le passeport du chauffeur, et c’est lien entre Heidelberg Togo et le transporteur. Dedans, il y a un certain nombre de formation et de sensibilisation qui sont entrepris sur l’année, et il y a un recyclage qui est fait. C’est une façon d’agir positivement sur le comportement des chauffeurs, puisque la majorité des accidents qui arrivent, proviennent de là » a expliqué le responsable santé au travail, Romuald GNANSA.

A différents niveaux, des panneaux renseignent sur les approches de sécurité routière adoptées par SCANTOGO, pour éviter toutes sortes d’accidents afin de prévenir des vies humaines.

Ulrich AMEGA