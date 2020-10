SEANCE DE TRAVAIL PM/ CONSEIL SCIENTIFIQUE

Les membres du conseil scientifique étaient à la primature ce vendredi 09 octobre, ou ils ont échangé avec Madame le premier ministre. Ils ont exposé au nouveau premier ministre, la mission à eux confiée par le chef de l’état, et le bilan de leurs activités depuis la création du conseil.

De nouvelles directives dans la gestion de la pandémie au nouveau corona virus, mais dans la continuité, sous le gouvernement TOMEGAH-DOGBE. Le conseil scientifique a souhaité rencontrer le nouveau chef du gouvernement, pour faire l’état des lieux de la gestion de la crise au Togo, présenter le bilan des travaux et analyses réalisés par le conseil depuis sa mise en place, avant de s’enquérir des nouvelles instructions.

« Nous avons échangé avec Madame le premier ministre, des prochains défis auxquels nous serons confrontés les prochains jours, notamment la reprise des activités scolaires prévue pour le 26 octobre prochain, et mettre en place un protocole sanitaire le plus rapidement possible. Le chef du gouvernement nous a instruit pour lui faire un petit résumé de la situation que nous lui présenterons dans les plus brefs délais, pour une prise de décision » a annoncé le président du conseil scientifique Prof Didier EKOUEVI.

La cheffe du gouvernement, entourée du ministre de la santé et du coordonnateur national de la riposte, a félicité ses interlocuteurs, et les a exhortés à poursuivre leur mission afin de lutter efficacement contre le virus.

