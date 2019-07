Le président de la république Faure Essozimna GNASSINGBE et douze de ses paires ont pris part aux travaux de cette 55e session ordinaire de la conférence des chefs d’états et de gouvernements de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest CEDEAO.

A l’ouverture des travaux, le président du Nigéria Mouhamadou BUHARI, président en exercice de la conférence a exprimé sa gratitude à ses homologues pour leurs engagements à la consolidation de l’intégration sous régionale. Le chef de l’état et ses pairs ont examiné au cours des travaux, les rapports des experts et membres du comité ministériel sur l’état de la convergence économique, le régime d’échange, le cadre de la politique monétaire, le modèle de la banque centrale et la mise en œuvre des dispositions liées au fond spécial du financement de la feuille de route de la monnaie unique de la CEDEAO. La conférence a également abordé les questions liées à la libre circulation des personnes et des biens, et la situation socio-politique et sécuritaire dans les états membres. Sur ce point, la commission de la CEDEAO a particulièrement félicité le Togo pour la tenue effective des élections législatives le 20 Décembre dernier, la mise en œuvre des recommandations du dernier sommet des chefs d’état et de la contribution du Togo à l’opérationnalisation de l’initiative d’Accra pour la lutte contre le terrorisme.

Le 55e sommet a été aussi l’occasion pour les chefs d’état et de gouvernement de décerner le prix de l’excellence de la CEDEAO à trois citoyens éminents de la communauté. Il s’agit du ghanéen Koffi ANAN lauréat à titre posthume du prix d’honneur pour son immense contribution aux objectifs de la CEDEAO, dans les domaines de la sécurité, de la paix et du développement socio-économique. Il y a aussi le Nigérian Docteur Ameyo ADADEVOH lauréat à titre posthume du prix du citoyen méritant pour son sacrifice et son don de soi au profit de la communauté lors de l’épidémie à virus Ebola. Quant à la Sénégalaise Germaine AGOGNY, elle est lauréate du prix des arts et lettres pour la qualité et la richesse de sa production artistique reconnues dans plusieurs états membres de la CEDEAO. A l’issu des travaux, le président Nigérien Issifou MOUHAMADOU a été élu par ses pairs ouest Africains pour présider pour 1 an au destiné de la conférence des chefs d’états et de gouvernement de la communauté, en remplacement de son homologue Nigérian Mouhamadou BUHARI qui a passé 11 mois à la tête de l’organisation régionale.

Le nouveau président de la CEDEAO a indiqué les priorités de son mandat. Il a dit vouloir s’atteler au cours de son mandat à faire en sorte que des avancées significatives soient enregistrées sur au moins trois domaines sur lesquels il accorde une grande priorité. La sécurité régionale, la consolidation des institutions démocratiques et l’intégration économique des états.

Tchaz’nam BAGAH

Mise en ligne Ulrich AMEGA