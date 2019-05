Le chef de l’état Faure Essozimna GNASSINGBE a effectué une visite de d’amitié et de travail à Libreville, au Gabon, à l’invitation de son homologue, le président de la république gabonaise Ali BONGO ONDIMBA. C’était ce mardi, et elle s’inscrit dans le cadre des excellentes relations d’amitié et de coopération entre le Togo et le Gabon.

Le Togo et le Gabon rapprochent leur stratégie pour mieux contrer la menace terroriste en Afrique de l’ouest et du centre. Les deux chefs d’états ont déjà réaffirmé leur convergence de vue sur une approche solidaire entre leurs espaces communautaires en juillet 2018 à Lomé, lors du sommet conjoint CEDEAO-CEEAC. Il s’agit de mener une lutte efficace et concertée contre le terrorisme et l’extrémisme violent. Ce déplacement du président togolais dans la capitale gabonaise vient confirmer son engagement à mieux faire face aux défis sécuritaires dans la sous-région, et sur le continent. Au cours de leur entretient, les deux hauts dirigeants ont passé en revue des sujets d’intérêts communs axés sur la coopération bilatérale et les questions économiques.

Ils ont également évoqué la situation sécuritaire de plus en plus inquiétante dans le sahel. Pour le chef de l’état Faure Essozimna GNASSINGBE, l’ampleur de la menace sécuritaire oblige les états, à renforcer la coopération régionale. Les deux dirigeants entendent renforcer également leur collaboration face à la persistance des défis actuels en matière de paix, de sécurité, et de développement en Afrique.

Ulrich AMEGA