Les mauvaises pratiques concurrentielles liées aux comportements des entreprises sont préjudiciables à l’efficacité économique et à l’intérêt des consommateurs. L’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) dans le souci de prévenir ces entraves et atteindre ses objectifs d’unification des marchés nationaux et la réalisation du marché commun procède à la vulgarisation des règles de concurrence. Les juristes, les économistes, les journalistes et la société civile réunis à Lomé ce 05 mars s’approprient justement ces règles.

Les règles de la concurrence sont donc des normes qui régissent la compétition d’une part entre les entreprises notamment pour la production, la distribution et la commercialisation des biens et services et d’autre part entre les Etats membres de l’union pour la définition et la conduite de leur politique économique.

Elie AGBA-GNADAO