Combattre la violence armée en milieu scolaire. Les élèves du lycée Agoè-centre ont été édifiés sur la question ce 13 novembre. Un club de paix a été mis en place pour faire valoir les notions de paix et du vivre ensemble au sein de l’établissement. C’est la première étape d’une sensibilisation portée par la commission nationale de lutte contre la prolifération et le trafic illicite des armes légères et de petit calibre.

A travers cette sensibilisation, la commission nationale de lutte contre la prolifération et le trafic illicite des armes légère et de petit calibre entend conscientiser la jeunesse et l’amener à s’approprier les valeurs de solidarité de paix et de sécurité.

rédaction tvt