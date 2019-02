Les journalistes des média togolais étaient le 06 février à l’école d’un outil d’intégration régionale et d’inclusion financière de l’UEMOA. Il s’agit des avantages liés à l’utilisation de la carte GIM UEMOA utilisée dans le traitement des transactions électronique. Cette carte interbancaire d’intégration monétique est utilisée depuis 15 dans les 8 pays de l’espace UEMOA. Le bilan des 15 années de mise en œuvre en circulation de la carte GIM UEMOA a été dévoilé au cours de la rencontre.

Outil d’intégration régionale et d’inclusion financière, le GIM UEMOA célèbre ces 15ans.quinze année au service de la promotion de la monétique dans l’espace UEMOA. Pour marquer l’évènement, ce groupement interbancaire en monétique de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine sensibilise les professionnels des médias de l’union. Après les journalistes de Bamako, Dakar, Cotonou et Abidjan, c’est autour de la presse togolaise de mieux s’informer sur ce système en monétique, qui se révèle aujourd’hui très performant et fiable. De sa création en 2003 à fin 2017, le GIM UEMOA a su garantir l’interconnexion des banques. Son réseau est passé de 48 à 130 banques, institutions financières et postales, établissements de monnaie électronique et institution de microfinance qui assurent les transactions monétiques pour plus de 5 millions de porteurs de carte dans l’espace communautaire.

Pour les années à venir, le GIM UEMOA se prépare à relever de nouveau défi pour conserver son leadership dans le développement du système de paiement et des systèmes financiers numériques dans l’UEMOA voir l’échelle de la CEDEAO et de l’Afrique.

Madjé AKAKPO