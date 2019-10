Elle continue. La campagne nationale de sensibilisation contre la corruption et les infractions assimilées ce jeudi matin à Lomé. La cible ce jour, les forces de l’ordre et de sécurité.

Raquette, trafic d’influence, extorsion a abus de fonction, favoritisme et obstruction à la justice. Ce sont là quelques formes de corruption qui affectent négativement l’économie nationale et alimentent la mafia et le terrorisme. La haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées HAPLUCIA va en guerre contre ce fléau. C’est à travers une campagne nationale de sensibilisation sur le sujet. Cette fois ci, c’est les forces de l’ordre et de sécurité qui sont ciblés.

Ils sont des agents relevant du ministère de la sécurité et de la protection civile qui vont être entretenu sur la mission de la HAPLUCIA et leur rôle dans l’accomplissement de cette tâche. Un double objectif est assigné à cette campagne de sensibilisation, il s’agit de conscientiser les populations à une participation effective à la lutte contre ce cancer de l’économie entre autre.

Luc Assih