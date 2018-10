L’on parle aujourd’hui de la sécurité sanitaire des aliments, une nécessité pour le Togo de se doté d’un organisme national dans ce sens. Une réglementation et contrôle des filières agroalimentaires avec pour objectif de veiller à l’hygiène des aliments sur l’ensemble de la chaine. La structure entend travailler à la protection des aliments pour une bonne nutrition.

Producteurs, transformateurs, transporteurs, commerçants et autres sur la chaine et au niveau régional des savanes pour échanger sur la question et les amener à adhérer à la création de la structure nationale de contrôle qualité des aliments.

rédaction tvt