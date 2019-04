La haute autorité de lutte contre la corruption et infractions assimilées HAPLUCIA a organisé ce 05 mars à Lomé, une rencontre de sensibilisation de prévention, une rencontre placée sous le thème » participation citoyenne à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées ». L’objectif est de conscientiser et de mobiliser les citoyens contre ce fléau.

Tolérance zéro à l’égard des actes de corruption et infraction assimilées, c’est la nouvelle ère qui n’augure la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et infraction assimilées HAPLUCIA. Et pour la bonne gouvernance du pays, il est rappelé à cette rencontre les efforts à conjuguer pour mobiliser les citoyens à prendre conscience des effets néfastes de ce fléau. L’idée est de permettre à la HAPLUCIA d’accomplir efficacement sa mission.

Selon le dernier rapport de l’organisation de lutte contre la corruption, le Togo obtient une moyenne de 30 sur une échelle allant de 0 à 100. Des efforts restent encore à faire selon le président de l’institution. Ces acteurs vont partager leur expérience et formuler des recommandations à l’endroit des décideurs pour mieux la corruption. La haute autorité compte à travers cette campagne de sensibilisation toucher 7500 togolais professionnellement exposé aux risques de corruptions et infractions assimilées

Carmen Madjé AKAKPO

mise en ligne Elie AGBA-GNADAO