Une rencontre de sensibilisation au profit des opérateurs économiques togolais. Organisée par la chambre du commerce et d’industrie du Togo CCIT, elle vise à informer et à former les opérateurs économiques togolais sur les nouvelles dispositions de dématérialisations prises au niveau de la chambre du commerce. Ceci dans le but de faciliter la tâche aux opérateurs économiques d’améliorer l’environnement des affaires et d’amener la CCIT à s’adapter aux nouvelles technologies de l’heure.

La CCIT traite désormais avec les opérateurs économiques par voie électronique. Toutes informations relatives aux activités de l’institution se gèrent dans un nouveau système d’information intégrant la gestion de la relation client. Dans ce processus de dématérialisation, les documents relatifs à l’importation des biens et produits par les entreprises sont également disponibles digitalisés. Les avantages vont du gain de temps à la sécurité des données. Et les chefs d’entreprises s’approprient ses nouvelles dispositions.

C’est une plateforme numérique en ligne qui met en avant l’expertise de la CCIT en matière de transition numérique. La CCIT réitère sa disponibilité à accompagner tous les opérateurs économiques dans la mise en œuvre de cette solution moderne.

Dodo WARE