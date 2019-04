L’association des chirurgiens dentiste du Togo célèbre la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Elle a lancée pour une semaine la campagne de sensibilisation couplée des consultations et des soins bucco-dentaires gratuits. Brosser les dents et les gencives sans oublier la langue avec une bonne pâte dentifrice, 2 fois par jour est un geste simple qui sauve des maladies bucco-dentaires. C’est le message apporté aux élèves du lycée de Tsévié ville 1 pour la prévention de la cari dentaire et les maladies parodontales.

La cari dentaire touche plus d’1/3 des enfants. Chez les adultes on estime à plus de ¾ de personnes atteinte. Malgré cela on note un faible taux de fréquentation des dentistes. A chaque semaine de santé bucco-dentaire, l’association accentue la sensibilisation pour amener les patients à faire confiance aux chirurgiens-dentistes et surtout se faire consulter une fois l’an.

Arnold KILIOU

Mise en ligne Elie AGBA-GNADAO