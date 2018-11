Le ministère de l’action sociale, de la promotion de la femme et de l’alphabétisation a organisé des séances de sensibilisation et d’échange pour vulgariser le nouveau code des personnes et de la famille. L’objectif c’est de porter à la connaissance de la population les modifications intervenues en 2012 et en 2014.

Le nouveau code porte en son sein des modifications pour corriger les dispositions à caractère inéquitable et discriminatoire à l’endroit des femmes. Autorités administratives et politiques, chef traditionnels et acteurs clé concernés par le droit de la famille s’imprègnent de la nouvelle monture du code. Code qui va garantir la stabilité et une évolution progressive de la société togolaise par une harmonie entre la coutume et le droit moderne.

Cette campagne qui démarre au grand Lomé permettra d’atteindre l’objectif 5 des objectifs de développement durable ODD en son point 55. Après le grand Lomé, le cap sera mis sur les 5 régions du Togo pour une appropriation effective dudit code par toutes les composantes de la nation en vue d’un développement inclusif et social.

reportage : Tabita Essi AKAKPO

Mise en ligne par Elie AGBA-GNADAO