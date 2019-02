La communauté scientifique de l’université de Lomé et experts environnementalistes échangent sur le système mondial d’information sur la biodiversité GBIF. Une plateforme relative à l’utilisation des données de la biodiversité. C’est pour renforces les capacités des utilisateurs de ces données par la mise en place d’un nouveau site GBIF Togo. Les échanges d’information via ce réseau mondial permettra aux chercheurs et aux Etats de prendre de bonnes décisions dans la gestion des écosystèmes pour la protection de l’environnement.

Les menaces de disparition des espèces animales végétales et les changements climatiques inquiètent la communauté internationale. Les chercheurs scientifiques étudient les possibilités de modéliser la distribution des espèces végétales à partir des données de terrain disponibles sur la plateforme GBIF, système mondiale d’information.

Le Togo est devenu membre du GBIF depuis 2009 avec un point focal basé à la Faculté des sciences de l’Université de Lomé. Cette rencontre avec les acteurs de la biodiversité vise donc à accroitre la disponibilité et l’utilisation des informations pour la recherche et la prise de décision au Togo.

Le point focal fait la promotion des pratiques de gestion de données et encourage la communauté des détecteurs de connaissance sur la biodiversité à mettre en commun leurs expertises. Une gestion collaborative des données permettra de relever des défis de la protection de l’environnement.

Arnold KILIOU

Mise en ligne Elie AGBA-GNADAO