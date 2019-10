Le marché, c’est aussi un bon cadre pour sensibiliser sur les maladies non transmissibles. L’idée a amené les agents de la Direction du District Sanitaire numéro 5 au marché de Cacavéli. Commerçants, commerçantes mais aussi, population environnante étaient là pour s’informer sur les maladies non transmissibles, les facteurs à risques et les modes de prévention. Sur place des séances de dépistages volontaires de ces pathologies.

Chacune de ces femmes du marché Cacavéli attend patiemment son tour pour passer au dépistage. Prise de la taille, du poids, de la tension, la glycémie, puis conseil, Efréyor revendeuse, vient de franchir toutes ces étapes, elle est bien portante et doit continuer à mettre en pratique les recommandations du médecin.

Cette opération de dépistage est couplée de sensibilisation sur les maladies non transmissibles. Elle est menée par la direction du district sanitaire n° 5 avec le soutien de l’association national des infirmiers et infirmières du Togo. Objectif amener la population au dépistage volontaire des maladies non transmissibles mais aussi de permettre de mieux les prévenir. Les personnes diagnostiquées positives à l’une des maladies non transmissibles diabète, hypertension et l’obésité bénéficierons d’une prise en charge grâce à une unité installée au district sanitaire n°5.

Ekoué SALLAH