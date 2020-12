SENSIBILISATION SUR L’HYGIENE ET L’ASSAINISSEMENT

Des femmes transformatrices du poisson dans le village de Katanga ont été formés et sensibilisées sur l’hygiène et l’assainissement dans leur milieu et leur cadre de travail. C’est une initiative de l’ONG AJEDI pour promouvoir chez ces femmes les bonnes pratiques d’hygiène et réduire ainsi les risques de maladies.

Katanga, un village au bord de la mer et l’activité principale des femmes est le fumage du poison. Une activité qui se fait dans des conditions difficiles avec un cadre souvent insalubre. Afin d’améliorer leur condition de travail, ces femmes transformatrices du poisson reçoivent une formation sur les bonnes pratiques d’hygiène. Une initiative de l’ONG AJEDI avec l’appui du ministère de l’agriculture.

Outre la formation, les femmes de Katanga ont été équipées aussi en matériel de protection contre la fumée, l’hygiène et l’assainissement. L’ONG AJEDI a également prévu la désinfection des flaques d’eau de Katanga. Crée en 2008 AJEDI intervient dans le domaine de l’agriculture et de l’environnement auprès des populations à la base.

Elie AGBA GNADAO