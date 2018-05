Un nouveau cadre d’échanges, de partage et d’accompagnement entre entrepreneurs togolais et investisseurs européens. Une formation organisée ce 15 mai à Lomé à l’endroit des entrepreneurs togolais tous secteurs confondus sur des notions de base en entrepreneuriat productif. Une initiative de WIL INVEST, une société de conseil, de facilitation et d’appui aux entrepreneurs talentueux afin de rechercher le financement et le partenariat pour développer leur entreprise.

La société met son expertise au service des entreprises togolaises. Elle veut tourner le tissu économique togolais dans la mondialisation. Il est question à travers ce cadre de formation et d’échange d’offrir aux chefs d’entreprises togolais la voix du partenariat et surtout du financement entre entrepreneur européen et togolais. A l’agenda de la formation, des modules bien sélectionner pour apporter un plus aux entreprises togolaises ont été développé. Il s’agit entre autre de la gestion comptable et commerciale ; l’idée est de renforcer financièrement les entreprises togolaises ceci grâce à un transfert de compétence basé sur le cadre culturel.

Elie AGBA GNADAO