Lomé abrite depuis ce 18 février des cours de formation sur la gestion de conformité aux normes et pratiques recommandées par l’organisation de l’aviation civile internationale OACI. Organisé par l’OACI, cette session de 5 jours est destiné aux cadres moyens et supérieurs des autorités de l’aviation civile de 8 pays francophones de l’Afrique centrale et de l’ouest. Ces travaux vont permettre d’outiller ces cadres sur les bonnes pratiques et normes en matières d’aviation civile afin d’avoir un contexte harmonisé sur toutes les plateformes aéroportuaires.

La convention de Chicago du 07 décembre 1944 sur l’aviation civile est au centre de cette session de formation. Les cadres moyens et supérieurs des autorités de l’aviation civile de 8 pays francophone de l’Afrique centrale et de l’ouest se font outillés sur la gestion de conformité aux normes et pratiques recommandées par l’organisation de l’aviation civile internationale conformément à l’esprit et à la lettre de cette convention.

Etudes de cas, exercice pratiques et partage d’expériences seront à profit pour une meilleure appropriation des différents modules. Le Togo dont les performances en matière de sécurité de sureté et bonnes pratiques font de lui l’un des meilleurs élèves en Afrique dans le domaine de l’aviation civile veut consolider ses acquis. Le ministre des infrastructures et des transports à saluer la tenue de cette session de formation qui va permettre aux Etats africains d’établir et maintenir un système de supervision de la sécurité de la sureté aérienne durable.

Tchaazing’nam BAGAH

Mise en ligne Elie AGBA-GNADAO