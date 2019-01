De nouveaux pas se franchissent un peu plus en vue de la mise en place définitive des députés issus des élections du 20 décembre dernier. A cette séance plénière, suite de la session de plein droit, leur règlement intérieur a été adopté. Et comme nouveauté, à l’unanimité, les élus de la 6e législature ont approuvé ce texte qui fixe désormais le mandat du président de l’assemblée nationale à un an renouvelable. Les travaux ont été présidés par le doyen d’âge André JOHSON.

Augustin KOSSI

Elie AGBA GNADAO