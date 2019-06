Les ingénieurs et techniciens supérieurs du Togo sont à l’école de l’appropriation de grands axes du PND, plan national de développement. Il est essentiellement question pour eux d’analyser les points défis dans ce vaste programme afin de trouver des contributions adéquats pour la réalisation du PND dans lequel ils sont impliqués dans les 3 grands axes stratégiques.

L’objectif global du PND lancé par le gouvernement est la transformation structurelle de l’économie pour une croissance forte durable, résiliente, inclusive, créatrice d’emploi décent et induisant l’amélioration du bien-être social. Une ambitieuse initiative déclinée en 3 grands axes stratégique dont la réussite nécessite l’implication de tous les secteurs d’activité. Pour jouer pleinement leur partition, ingénieurs et techniciens supérieur s’approprient les composante du PND à travers cette rencontre de réflexion.

D’un coût total de 4 622 milliards FCFA, le PND entend un financement à hauteur de 65% du secteur privé et de 35% du secteur public. Solliciter dans chacun des 3 grands axes du PND, le secteur des ingénieurs et techniciens notamment le génie civil, électrique et mécanique compte apporter sa pierre à l’édifice de la nation. Faire du Togo, un hub logistique à l’horizon 2022.

Gerad LAGOUDOU

Elie AGBA-GNADAO