Au moins 20 jeunes seront formés pendant 2 jours dans le domaine de la sécurité incendie et protection. Cette session des sauveteurs secouristes du travail initiée par la société globale protection et formation s’inscrit dans le cadre de l’adaptation des jeunes au besoin de l’emploi. Le projet lancé ce 10 mai a reçu l’appui technique de l’Agence Nationale de la Promotion de l’Emploi ANPE.

Ils se professionnalise dans le domaine de la sureté et du sauvetage. Des jeunes choisis par l’ANPE, se frottent avec les techniques essentielles nécessaires pour mieux intervenir en cas de sinistre. Une formation assurée par la société global protection et formation pour les mettre en phase avec les exigences en la matière.

Cette formation est le fruit d’une collaboration entre global protection et formation et l’ANPE. Ces deux structures nourrissent l’espoir de voir très prochainement ces jeunes sauveteurs en action sur le terrain. La société est spécialisée dans la sécurité incendie. Elle veuille lors de ses interventions à la surveillance des biens, la protection rapprochée des personnes, le contrôle d’accès aux immeubles et la sécurité des manifestations évènementielles.

Elie AGBA GNADAO