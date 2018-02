Session d’immersion et de formation des institutions financières PAEIJ-SP

Le secteur d’appui à l’employabilité et à l’insertion des jeunes dans les secteurs porteurs (PAEIJ-SP) organise depuis ce mercredi 07 février 2018 à Lomé une session de formation et d’immersion à l’intention des partenaires financiers. Cette rencontre de trois jours vise à échanger avec ses institutions financières partenaires autour de la mise en œuvre du PAEIJ-SP et le processus de sélection des primo-entrepreneurs afin d’aboutir à un partenariat dynamique pour le financement de l’agriculture au Togo. La rencontre vise également à partager et à susciter l’adhésion des institutions financières de la place à ce mécanisme.

La facilitation des financements au profit des jeunes entrepreneurs est l’un des axes majeurs d’intervention du Projet d’Appui à l’Employabilité et à l’Insertion des jeunes dans les secteurs porteurs (PAEIJ-SP).

Conformément à cet axe, il a été élaboré un mécanisme novateur de mobilisation des ressources pour les jeunes porteurs de projets agricoles encadrés par le PAEIJ-SP.

Le directeur de la jeunesse et de l’emploi des jeunes a salué cette heureuse initiative des autorités togolaises qui ont mis en place le PAEIJ-SP pour promouvoir l’entrepreneuriat agricole des jeunes et créer des conditions d’une croissance inclusive au Togo à travers l’optimisation des chaînes de valeurs dans le domaine de l’agriculture.