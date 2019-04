Apothéose de l’atelier régional portant sur le thème ‘’capitalisation d’expériences sur le micro-crédit en animaux’’ ce 14 mars à Lomé. Cet atelier de partage organisé par l’association élevage sans frontière en partenariat avec l’ONG élevage et solidarité pour les familles au Togo vise à participer au développement des familles rurales grâce au micro-crédit d’animaux et l’élevage.

Il est question au cours de la rencontre de participer à la réduction de la pauvreté à travers l’octroi de micro-crédit en animaux pour l’élevage rural : le qui reçoit d’homme est le projet qui veut amener les familles rurales à être plus autonome.

L’élevage sans frontière est association de solidarité internationale présente en Afrique de l’ouest, au Maroc, en Haïti et en Europe de l’est. Son but est de lutter contre la faim et la malnutrition dans les projets de l’élevage.

