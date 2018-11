L’autorité nationale pour l’interdiction des armes chimiques ANIAC-TOGO a organisée des journées d’échanges avec les unités industrielles, commerciales et les services des douanes pour débattre de leurs rôles et responsabilités dans la gestion des produits chimiques à des fins utiles. Il est question de leur rappeler la convention sur l’interdiction des armes chimiques. Ceci dans la perspective d’établir une base de données des produits chimiques en vue de préparer la déclaration initiale du Togo.

Les produits chimiques sont utilisés dans nombreux domaines de la vie économique et sociale. Ces produits chimiques dans leurs différents usages peuvent être un danger pour la sécurité, la santé humaine et environnementale. Il est donc impérieux que tous ces acteurs impliqués dans la gestion de ces produits chimiques de concertent pour un engagement dans la prévention et la lutte contre la circulation illicite de ces produits au Togo.

La convention sur l’interdiction des armes chimiques entrée en vigueur en avril 1997 est un instrument international de 193 Etats qui se sont engagés à éliminer les armes chimiques et œuvrer pour un régime de non-prolifération de certaines substances chimiques. Au Togo, ANIAC accentue la sensibilisation à cet effet.

rédaction tvt