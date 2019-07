Les enseignants supérieurs togolais doivent s’inscrire dans ‘’la dynamique assurance qualité’’ face aux exigences de plus en plus grandes du marché mondial de l’emploi. Des représentants des cellules assurance qualité des universités publiques et privées renforcent leurs capacités sur cette démarche qualité ; histoire de respecter les standards internationaux en matière d’enseignement supérieur. C’est dans le cadre du projet UNESCO-SHENZEN.

Désormais considéré comme marchandise, les enseignements dans les universités publiques et privées togolaise doivent répondre aux exigences de plus en plus grandes du marché mondial de l’emploi. Il y a alors nécessité d’obéir à des règles internationale en la matière. La mise en place de l’assurance qualité reste une démarche pour aider ces établissements supérieurs des objectifs.

Poyodé KOMOU

Elie AGBA-GNADAO