Le réseau anti-corruption RAC-Togo forme ses membres sur le contrôle citoyen de l’action publique, le suivi budgétaire et participatif. Il s’agit pour l’ONG RAC-Togo d’échanger avec ses membres issus de la société civile et des médias sur ces thématiques pour une meilleure intégration du contrôle de l’action gouvernemental dans la lutte contre la corruption au Togo.

Le réseau échange avec ses membres ici de la société civile et des médias sur les outils du contrôle citoyen de l’action publique. C’est dans la perspective d’une vision plus claire et précise des enjeux et défis en matière de lutte contre la corruption au Togo. Une fois les outils de contrôle maitrisés, les membres pourront agir efficacement dans la prévention et la lutte contre ce fléau pour la promotion de la bonne gouvernance.

RAC-Togo appui la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilés en s’investissant dans le contrôle de l’action publique. Le réseau est soutenu par l’union européenne qui accompagne le Togo dans la bonne gouvernance.

Arnold KILIOU

Mise en ligne Elie AGBA-GNADAO