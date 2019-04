Le ministère de l’économie et des finances a signé ce 1er mars à Lomé un accord de financement avec la coopération financière germano-togolaise. Fruit de la coopération entre le Togo et l’Allemagne, ce financement vise le soutien de la phase 3 du programme de formation des jeunes. Ceci se fera à travers la mise en place d’un système de formation beaucoup plus adéquat et plus qualité correspondant au marché de l’emploi.

L’Allemagne à travers le KFV s’engage à soutenir la formation professionnelle et l’emploi des jeunes au Togo. 7 millions d’euro soit environ 4 milliards à 6 millions FCFA sont donc octroyé à l’Etat togolais pour la 3e phase du projet formation professionnelle et emploi des jeunes. Ce don de l’Allemagne servira à réhabilité et élargir la construction des infrastructures, à fournir des équipements et à renforcer les capacités managériales de gestionnaires des centres.

C’est depuis 2012 que l’Allemagne et le Togo ont remis leur coopération sur orbite. Ce nouveau financement vient donc à point nommé soutenir le gouvernement dans la réalisation du PND.

Madjé AKAKPO

Mise en ligne Elie AGBA-GNADAO