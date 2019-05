Le conseil national du patronat togolais et le patronat burkinabè ont signé ce 17 mai à Lomé un accord de partenariat. Il s’agit d’instaurer entre les deux structures patronales un lien de coopération afin de les rendre plus dynamiques et plus profitables aux opérateurs économiques des 2 pays.

Par cette signature de protocole d’accord, le conseil national du patronat du Togo CNPT et celui du Burkina-Faso veulent fédérer leur effort pour permettre aux entreprises des deux pays d’être plus compétitive, de générer davantage de la valeur ajouté. Occasion de créer des emplois et promouvoir les partenariats entre les entreprises des deux pays.

Cet accord de partenariat entre ces deux organisations s’inscrit dans la droite ligne du plan national de développement PND et permettra aux investisseurs burkinabés d’investir facilement au Togo et de prendre part au forum UE qui se tiendra les 13 et 14 juin prochain à Lomé.

Cette nouvelle ère qui vient d’être inaugurée ouvre la voix aux deux institutions patronales de mettre en place des commissions qui couvre divers domaines notamment l’entrepreneuriat, l’agro-business, l’industrie et le transport logistique entre autre. Ce lien de coopération permettra également de renforcer l’intégration sous régionale.

Elie AGBA-GNADAO