Le gouvernement togolais renforce ses partenariats avec les institutions économiques pour soutenir le secteur privé dans le pays. Pour matérialiser ces efforts, un amendement de l’accord de siège est intervenu entre le gouvernement et le fond GARI devenu African Guarantee Fund pour les petites et moyennes entreprises. La signature de cet accord à eu lieu ce 19 juillet au ministère des affaires étrangères, de la coopération et de l’intégration africaine avec l’institution pour permettre de mieux s’installer au Togo afin de soutenir le secteur privé par la garantie des prêts bancaires.

Cet accord va également permettre la construction du siège de l’institution au Togo pour accompagner les PME/PMI dans l’accès aux crédits bancaires.

L’african guarantee fund west africa ’ancien GARI, installé au Togo depuis 23 ans. Le représentant du ministre en charge des affaires étrangères s’est réjoui de la confiance faite par l’institution panafricaine au Togo en s’y installant pour bâtir un nouveau type de relation qui va permettre de soutenir les actions du gouvernement dans sa politique visant à faire du pays un espace plus dynamique.

Elie AGBA GNADAO