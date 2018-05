La diplomatie togolaise s’illustre de plus belle et s’oriente vers de nouvelles perspectives de coopérations avec plusieurs états du continent et du reste du monde. En témoigne les bonnes relations de coopération entre le Togo et le Royaume du Maroc qui se concrétisent davantage à travers la décision de l’exemption de visas diplomatique et de service entre les deux pays.

La signature de cet accord d’exemption de visas est intervenue mercredi à Marrakech au Maroc entre le ministre Robert DUSSEY des affaires étrangères de la coopération et de l’intégration africaine et son homologue Marocain Nasser Bourita, en marge de la 5e Conférence ministérielle du dialogue euro-africain sur la migration et le développement. Les hommes d’affaires et diplomates des 2 pays auront désormais la facilité d’effectuer leur voyages et missions sans visas. Ce qui permettra non seulement de resserrer leurs liens diplomatiques mais aussi améliorer le volume des échanges commerciaux entre Lomé et rabat.

Cet accord intervient alors que le Maroc a formellement notifié sa volonté d’adhérer à la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest CEDEAO dont la présidence tournante est assurée actuellement par le chef de l’Etat Faure Essozimna GNASSINGBE. Depuis le début des années 2000, le Togo et le Maroc entretiennent des liens étroits, aussi bien au niveau de la diplomatie que des transports aériens. Royal Air Maroc, la compagnie nationale marocaine relie l’aéroport international de Lomé au Togo 3 fois par semaine.



Elie AGBA GNADAO