Le projet d’infrastructure de développement urbain PIDU est une initiative qui va accroitre l’accès des populations aux infrastructures de bases et services urbains. Et pour sa mis en œuvre, la banque mondiale a apporté un soutien financier au gouvernement togolais. La signature d’accord de ce prêt à donc eu lieu ce 22 aout à Lomé en présence du ministre de l’économie et des finances et son collègue de l’urbanisme, de l’habitat et du cadre de vie.

La banque mondiale s’engage à financer les projets de développement urbains au Togo, un prêt d’un montant global de 16 milliards de FCFA. Ce fonds va servir à réaliser le projet d’infrastructure de développement urbain PIDU, projet qui entre dans le contexte du 3ème axe du plan national de développement adopté le mois dernier par le gouvernement.

le projet va s’étendre sur la période 2018-2023. Il va contribuer à améliorer l’accès des populations a des infrastructures urbaines et au service de base dans les quartiers mal déservi de 7 villes du pays à savoir : Lomé, Kpalimé, Tsévié, Atakpamé, Sokodé, Kara et Dapoaong. Les résultats escomptés pour ce projet sont de taille. Il est attendu que 2,5 millions de personnes accèdent aux infrastructures et disposent d’outil de planification urbaine apte à orienter leur développement et accueillir les investissements y afférent.

Elie AGBA GNADAO