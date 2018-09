Le ministère des affaires étrangères et de la coopération a signé ce 12 septembre à Lomé un accord de siège avec l’ONG américaine « light in the world developpement fondation ». Cet accord consacre l’implantation du siège de l’ONG au Togo et confirme la nouvelle dynamique que le gouvernement entend imprimer à son partenariat avec les organisations non gouvernementales.

L’ONG light in the world developpement fondation s’engage à œuvrer aux côtés du gouvernement togolais pour promouvoir le développement socio-économique du pays et assurer un mieux-être aux populations. Il y a quelques années déjà, cette organisation à but non lucratif s’est lancée sur le terrain à travers des actions humanitaires pour contribuer et participer à l’épanouissement des populations.

Dans l’accord qui vient d’être signé, le gouvernement togolais consacre à accorder à l’ONG LWDF un cadre juridique adéquat à l’exercice paisible de ses activités sur toute l’étendue du territoire.

la rédaction tvt