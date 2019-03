Elle est l’une des partenaires technique et financiers qui soutiennent fortement le plan national de développement PND. La banque panafricaine ECOBANK a réaffirmé cet engagement lors du lancement officiel du PND ce 04 mars à Lomé. C’est à travers la signature d’une convention de partenariat entre le gouvernement togolais et l’institution financière. Le groupe ECOBANK va donc aider le Togo à réussir la mise en œuvre de cet ambitieux plan surtout en terme de mobilisation des ressources.

Elle donne un signal fort aux partenaires techniques et financiers en vue de la réussite du plan national de développement à l’horizon 2022. ECOBANK apporte ainsi son soutien à ce plan qui inclut toutes les composantes du pays et axé sur une croissance inclusive et la redistribution des richesses. 500 milles emplois seront créés sur 5 ans dans divers domaines de développement ce qui devra passer avant tout par une appropriation du PND par toute la population togolaise. Le groupe ECOBANK se positionne déjà comme l’un des partenaires et privilégié de cet ambitieux programme qui reçoit également l’adhésion et l’accompagnement d’autres institution internationales à l’instar du PNUD.

Le secteur privé national est aussi fortement mobilisé pour la réussite du PND qui balise la voie à l’émergence du Togo. Le PND vient confirmer ainsi l’engagement des plus hautes autorités du pays de réaliser les transformations nécessaires à l’édification d’un Togo moderne, prospère pour les générations présentes et futures. Ce plan repose également sur la création des conditions nécessaires pour favoriser les investissements avec le renforcement du partenariat public privé.

Avec le PND, il aussi question de créer un cadre optimal des financements étrangers sur les priorités du développement du Togo. L’ensemble du processus prend en compte des principes fondamentaux d’équité, d’inclusion et de durabilité. On mise beaucoup sur la participation citoyenne qui devra être renforcé par le civisme fiscal.

Prudence ZINSOU