C’est désormais chose faite, le Togo passe à la l’internet haut débit avec des offres innovantes avec la 4G. Les arrêtés signés et remis symboliquement au Togo. Le geste consacre le passage du Togo à la 4G et au renouvellement des licences 2G et 3G aux groupe Atlantique Télécom MOOV et TogoCom. Cela s’appelle de l’internet à haut débit avec des offres innovantes. La démarche répond à deux obligations : d’abord doter le pays en infrastructures de communication électronique de dernière génération puis améliorer la connectivité.

Au Togo, on estime le nombre d’abonnés à la téléphonie mobile à plus de 5 millions pour une population de 7 millions d’habitants. L’effectivité de ces deux mesures constitue une étape importante dans le déploiement du haut débit. Selon le ministre en charge des postes et de l’économie numérique, c’est seulement autour de cette infrastructure mobile que vont s’accélérer les transformations socio-économiques.

Elie AGBA GNADAO