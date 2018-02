La CEB, organisme international de production et de transport de l’énergie électrique au Togo et au Benin s’engage à s’ouvrir au monde de travail et créer un lien de coopération. Un accord tripartite a été signé ce 20 février à Lomé entre la CEB, l’Université de Lomé et l’Ecole Polytechnique d’Abomey Calavi (EPAC).

Cet accord a pour objet de créer un cadre dynamique pour l’encadrement pratique des étudiants dans le domaine du génie électrique de la production, du transport et de la distribution de l’énergie électrique. Au terme de cet accord, l’Université de Lomé et l’EPAC s’engagent à mettre en place des formations modulaires et de carte au profit du personnel de la CEB.

La CEB se dit disponible à accueillir les étudiants de l’Université de Lomé et de l’EPAC en stage pratique ou en visite pédagogique dans ses différentes structures.

Elie AGBA