SIGNATURE ECHANGE DE NOTES/GOUVERNEMENT TOGOLAIS ET JAPONAIS/AGRICULTURE

Le programme Kennedy Round, un programme d’aide alimentaire du Japon initié depuis 1968 pour le développement des relations de coopération entre les pays développés et en développement. Le Togo bénéficie depuis 2008 de ce projet. La cérémonie de signature de l’échange de note dudit projet pour le compte de l’année 2020 est intervenue ce 03 décembre ente l’ambassadeur du Japon au Togo et le ministre de l’agriculture, de l’élevage et du développement rural.

A travers cette signature, le Japon s’engage à mettre à la disposition du Togo une enveloppe financière d’un montant de 300 million de yens soit environ 1,5 milliard de FCFA. Une enveloppe financière non remboursable pour appuyer le Togo dans sa politique à assurer le mieux-être de sa population. Un fond qui permettra de financer diverses projets de développement sociaux économique dans le domaine de l’agriculture, de réhabilitation des structures.

Selon le ministre en charge de l’agriculture » l’aide alimentaire du Japon a favorisée l’accès aux produits de premières nécessité en influent sur les disponibilités, la qualité et les prix des dits produits. le riz des projets KR vont réduire le déficit structurel en riz au Togo en raison des productions insuffisantes ».

Le Togo attend d’ici la fin du mois de décembre 2020 quatre mille huit cent tonne de riz japonais et américain. La présente signature est le fruit de l’excellence des relations de coopération entre le Togo et le Japon. De 2008 à nos jours, le Togo a bénéficié de 10 projet KR d’une enveloppe financière totale de 4 milliards 10 millions de yens soit environ 20,5 milliards de FCFA.

Elie AGBA GNADAO