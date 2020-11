SIGNATURE PARTENARIAT MINISTERE ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE/MOOV

Une convention de partenariat lie depuis ce jeudi 05 novembre 2020, le ministère des enseignements primaire, secondaire, technique et de l’artisanat au groupe Atlantic télécom. La collaboration va permettre d’équiper le lycée technique d’adidogomè en matériels de travail et d’étude.

Un contrat de bail entre le lycée technique d’adidogomè et MOOV Togo signé, et une convention de partenariat, avec son ministère de tutelle. Dans le contexte de ce partenariat, il sera essentiellement question de doter le lycée technique d’adidogomè. « Nous avons promis de faire des suivis avec eux, pour que les salles soient un environnement propice pour l’apprentissage, pour les recherches et pour que les étudiants puissent faire leurs travaux. Nous avons également promis de faire un accompagnement numéraire au lycée d’adidogomè, pour leur permettre justement de réaliser leurs projets. Nous allons vraiment être à proximité du lycée pour qu’ils puissent leur prestation à destination » à affirmer le Directeur Général de MOOV Togo, Abdellah-Tabhiret.

Ce partenariat public-privé, s’inscrit dans la logique de la revitalisation du système éducatif national. Il va permettre de trouver un tant soit peu, une solution au problème d’insertion professionnelle des apprenants. « Votre formule est saisissante. Vous avez l’ADN de la générosité, et par restriction, l’ADN de l’intérêt général. Et nous avons en retour l’ADN de l’action, et du service public. Je voudrais spécialement remercier le groupe ATLANTIC TELECOM, pour l’intérêt marqué au profit du lycée technique d’adidogomè. Votre action marque le début d’une offensive généralisée du ministère au profit de ce lycée » a laissé entendre le ministre Komla Dodzi KOKOROKO.

Le présent partenariat, va s’étendre sur plusieurs années.

Ulrich AMEGA