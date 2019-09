La collaboration du gouvernement togolais et le bureau international du travail BIT s’inscrit dans le cadre de la promotion du secteur du travail. C’est dans cette optique qu’a été signé ce 17 septembre à Lomé un protocole d’accord mettent en place le programme de promotion du travail décent allant de 2019 à 2022. Ce document prend en compte l’emploi et l’inclusion des couches les plus vulnérables du Togo.

Le Togo et le bureau international du travail s’engage à promouvoir le travail décent. Le document ici paraphé marque un tournoi décisif pour le secteur de l’emploi. Le Programme Pays Promotion du Travail Décent PPTD sera mise en œuvre sur une période de 4 ans 2019-2022. Il va contribuer à renforcer la protection sociale des travailleurs et assurer un travail de qualité aux femmes, aux jeunes et aux personnes en situation handicap.

C’est en 2010 que le bureau international du travail accompagne le Togo pour assurer aux populations de meilleures conditions de travail. Les conditions sont aujourd’hui palpables. Le taux de chômage a chuté de 6,5% en 2011 à 3,4% en 2015. Avec ce nouveau programme, le gouvernement veut augmenter les chances des hommes et des femmes à trouver un travail décent et productif.