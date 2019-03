Les ingénieurs et décideurs du secteur du numérique au Togo sont en session de formation ce 11 février. Cette formation qui porte sur les techniques de routage, des points d’échange et d’interconnexion de l’internet, permettra à ces participants de cerner le fonctionnement des points d’échanges et leurs intérêts.

Les technologies de l’information et de la communication ont connu une ascension fulgurant ses dernières années au Togo. Ceci au regard de l’infrastructure de connectivité internet tant au niveau de l’internet haut débit fixe qu’au niveau de la pénétration de l’internet mobile. De 48% en 2012, la pénétration de la téléphonie mobile est passée à 86% en 2017 et le développement constant de l’internet mobile de 3% à 36% sur la même période. Une évolution numérique qu’il faut accompagner avec des garde-fous. D’où la naissance de plusieurs projets dont le point d’échange internet du Togo qui fait l’objet de cette formation.

Cette formation initiée par le Togo internet cible les décideurs et ingénieurs du domaine. Elle porte sur les techniques de routages des points d’échanges et l’inter connexion de l’internet. La présence du point d’échange internet au Togo va améliorer de façon significative la qualité de service internet. Elle devra contribuer à la réduction du coût de la connectivité pour les utilisateurs et surtout booster le commerce et les transactions électroniques au Togo.

Luc ASSIH

Mise en ligne Elie AGBA-GNADAO