L’année 2018 tire à sa fin et bientôt on fera face au budget de l’Etat en 2019. Pour une meilleure gestion, le ministère de l’action sociale, de la promotion de la femme et de l’alphabétisation renforce les capacités de ses comptables en informatique à travers les différents outils concernés en vue d’améliorer la qualité des prestations dans le contexte des activités d’élaboration du budget et d’aide à la prise de décision.

Les agents financiers ou encore comptables sont indispensables dans le fonctionnement de l’administration tant publique que privée. Selon le diagnostic du ministère de l’action de sociale de la promotion de la femme et de l’alphabétisation, la majorité de ce personnel, au-delà de la formation de base n’a pas eu d’opportunités de renforcement des capacités depuis leur entrée dans la fonction publique. A Tsévié dans la préfecture du Zion, cette tranche du personnel du ministère en charge de l’action sociale s’approprie les techniques d’élaboration du budget et l’Etat et les différents outils concernés.

rédaction tvt