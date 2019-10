Favoriser l’accès à des aliments sains produit dans les conditions durables et à un prix abordable dans la perspective de la faim zéro. C’est pour cet objectif que le ministère en charge de l’agriculture a organisé, la 23è édition de télé Food. Une initiative qui vise à collecter des fonds auprès des bailleurs pour soutenir des entrepreneurs dans le domaine agricole.

Le Togo tout comme la plupart des pays, fait face aux enjeux de la faim et de la malnutrition au plus haut niveau, l’on veut agir pour garantir une alimentation beaucoup plus propre et saine à tous. Pour y parvenir, le ministère de l’agriculture et de la production halieutique innove. A travers l’opération télé Food, le ministère entend soutenir des initiatives entrepreneuriales. L’ambition est de collecter 800 millions de francs CFA enfin de financer mille entrepreneurs organisés en coopérative.

La mobilisation des ressources permettra de faire émerger l’entrepreneuriat dans le domaine agricole à travers deux initiatives. Elles sont basées sur deux projets innovants, il s’agit du camp mobile du future et simule game et déjà beaucoup y adhèrent.

L’opération télé Food s’inscrit dans la manifestation de la journée mondiale de l’alimentation le 16 octobre. Pour cette année 2019, décideurs, acteurs de tout horizon et les populations s’engagent à agir ensemble pour l’avenir, à assurer une alimentation saine pour un monde faim zéro. Les fonds collectés seront publiés le 18 octobre prochain

Elie AGBA- GNADAO

Ramdane BASSINA