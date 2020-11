TOGOCOM LANCE LA 5G

Le Togo est passé depuis ce jeudi 27 novembre 2020, de la 4G à la 5G. l’annonce a été faite par les nouveaux responsables de TOGOCOM, lors d’un cocktail déjeuner à l’hôtel du 2 février. L’ambition est d’offrir plus de fluidité dans l’utilisation de la connexion à sa clientèle, et aux différents services étatiques.

C’est un engagement des nouveaux patrons de TOGOCOM qui se traduit dans les faits. Par ce lancement, Togocom veut offrir à ses clients, des services très haut débit, grâce à la nouvelle génération de connectivité mobile.

« C’est une étape importante de la transformation du groupe, mais c’est aussi une contribution extrêmement essentielle au niveau de la transformation numérique du pays. La technologie 5G, c’est une technologie de pointe qui permettra d’atteindre des débits de transfert de data totalement inédit. On est sur des référentiels allant jusqu’à 100fois la vitesse de la 4G. la 5G permettra à l’économie togolaise de se protéger dès aujourd’hui dans de nouvelles applications. On parle souvent de télétravail, de véhicule autonome et d’objet connecté », a expliqué Paulin ALAZARD, Directeur de TOGOCOM.

C’est également une occasion pour cette société de téléphonie mobile, de présenter le rapport des 12 mois d’activité après la fusion de TOGOCEL et de TOGO TELECOM, et de définir de nouvelles perspectives.

« C’est environs 140 sites implantés sur toute l’étendue du territoire, et dans les zones les plus reculées. 100% de nos sites sont 3G, la moitié est 4G, et nous nous sommes actuellement engagés sur la fibration de toute la ville de Lomé. Nous prévoyons d’ici le premier trimestre 2021, d’aller sur les villes et régions » a poursuit le Directeur de la société.

La 5G va se rependre par étape. Le lancement se fera sur des sites stratégiques qui ont été identifiés au niveau du cahier de charge de la société. Notamment le quartier administratif, le port autonome de Lomé, et l’Aérogare de Lomé. L’ambition de TOGOCOM, est de faire du Togo, un hub logistique de premier ordre dans la sous-région, comme définit dans l’axe 1 du Plan National de Développement PND.

Ulrich AMEGA