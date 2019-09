Le projet éducation et renforcement institutionnel, phase 2, PERI 2 prend fin en 2019. Après 4 ans de mise en œuvre, le projet a permis d’améliorer la qualité de l’enseignement préscolaire et primaire, de renforcer l’accès et l’équité et l’offre du service éducatif. Financé par la banque mondiale, PERI2 a permis dans ses composantes, la mise en œuvre des nouveaux curricula et manuels scolaire pour le préscolaire et primaire et la construction des bâtiments scolaires pour renforcer l’accès et l’offre de services.

Les instituteurs et institutrices du préscolaire ont débuté leur rentrée scolaire 2019-2020 avec une formation sur l’utilisation des nouveaux manuels et guide d’enseignement. Un programme harmonisé d’enseignement bien accueilli par bénéficiaires. Plus d’un million de manuels, 26 milles guides, 720 milles albums et 1450 kits de jeux seront distribué dans les préscolaires du public et du privé. Une réforme curculaire axée sur l’approche par compétence.

La représentante résident de la banque mondiale a félicité les acteurs de mise en œuvre du projet PERI2 pour leur dynamisme dans l’optique d’offrir des services de qualité dans l’enseignement de base. En tout, dans les plateaux, le projet PERI2 a permis la construction des bâtiments scolaires et des blocs de latrines

Financé à hauteur des 13 milliards de FCFA par le partenariat mondial pour l’éducation sous la supervision de la banque mondiale, PERI2 a permis une restructuration du système éducatif togolais. L’Institution s’engage donc de nouveau à consolider les acquis.

Arnold KILIOU