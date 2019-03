Démarrée le 19 février, la tournée du comité de gestion des redevances de l’éclairage public a également eu lieu à Atakpamé pour le compte de la région des plateaux. Le comité a présenté aux partie prenante notamment les responsables des collectivités locales et des communes la situation actuelle de l’éclairage public au Togo dans la perspective d’échanger pour trouver une solution idoine à la question.

Le comité de gestion de la redevance pour l’éclairage public mise en place depuis 2011 veut mobiliser plus de moyens pur l’extension et la maintenance du réseau d’éclairage public au Togo. Ce qui témoigne de cette tournée d’explication sur la gestion de l’éclairage et surtout le paiement des redevances. Car depuis quelques années il est institué une redevance de 1F par KWT sur les basses tensions et de 2F sur les moyennes tensions ceci, pour supporter les charges des factures et poursuivre les extensions et les ouvrages. Mais ces redevances sont toujours insuffisantes. A cela s’ajoute les cas d’impayés. C’est pour corriger ses manquements que le comité échange avec les responsables des collectivités locales et des communes sur les actions à entreprendre pour définir de nouvelles orientations.

Il s’agit donc pour le comité de présenter la situation, d’écouter les uns et les autres pour parvenir à une prise de décision à travers les recommandations afin de trouver une solution pérenne pour la gestion de l’éclairage public au Togo.

Sylvere ABOUDOU

Mise en ligne Elie AGBA-GNADAO