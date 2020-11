TOURNEE MINISTRE DU DEVELOPPEMENT A LA BASE

La ministre du développement à la base, de la jeunesse et de l’emploi des jeunes était ce lundi 16 novembre en tournée dans les différentes structures rattachées à son ministère. Il s’agit de prendre attache avec le personnel et partager avec lui, la vision de son ministère pour un développement harmonieux des populations à la base.

Pour la réussite de la mission à elle confiée, la ministre du développement à la base, de la jeunesse et de l’emploi des jeunes, s’est fixée un objectif. Mieux connaitre les structures relevant de son ministère, les écouter, et ensemble élaborer des stratégies gagnantes. Que ce soit à l’ANADEB à l’ANVT, au FAIEJ ou encore à la coalition nationale pour l’emploi des jeunes, la démarche a suscité réaction.

« Elle est venue nous écouter, nous faire part des défis à relever, et nous a en plus donner des orientations, des pistes pour trouver des solutions aux difficultés que nous rencontrons » s’est exprimée la Directrice Générale de L’ANADEB, Mazalo KATANGA.

Désormais confiante de leurs disponibilités, et de leurs adhésions à la feuille de route gouvernementale, Myriam DOSSOU-D’ALMEIDA peut compter sur ces différentes structures relevant de son département.

« J’ai eu l’honneur de rencontrer des équipes motivées, fières de leurs réussites, mais conscientes de l’engagement nécessaire pour aller encore plus loin, pour respecter la feuille de route du gouvernement, et arriver surtout à réaliser la vision du chef de l’état qui est de faire du Togo, un pays prospère, en consolidant la cohésion sociale et la paix » dixit la ministre en charge du département Myriam DOSSOU-D’ALMEIDA.

A travers les différents projets et programmes que pilotent les services affiliés, c’est le renforcement des filets sociaux et des services de base, la consolidation des institutions publiques, l’autonomisation des collectivités, et la création des emplois.

Ulrich AMEGA